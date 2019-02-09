تقارير.. نادي الهلال السعودي يبدأ اتخاذ إجراءات قانونية ضد الإعلامي سعود الصرامي 

كشفت تقارير صحفية أن الإدارة القانونية بنادي الهلال السعودي بدأت إجراءاتها القانونية ضد أحد الإعلاميين بسبب تغريدة اعتبرتها إدارة الزعيم مسيئة للغاية تجاه النادي.

وبحسب ما نقلت صحيفة “الجزيرة”، فإن الهلال قدم شكوى رسمية على الإعلامي الذي اتهم منسوبي النادي بالعنصرية في صفحته على تويتر.

وبحسب ما نقلت الصحيفة، فإن الإعلامي سبق وأن نفى علاقته بالصفحة على “تويتر”، حيث قالت إن الشكوى الذي تقدم بها النادي ستوضح الحقيقة.

وذكر العديد من المتابعين أن الإعلامي المقصود هو سعود الصرامي.

يذكر أن الإعلامي سعود الصرامي دائمًا ما ينفي علاقته بالصفحة التي تحمل اسمه وبها إساءات للهلال.

وتهكَّم الإعلامي سعود الصرامي، المعروف بانتمائه لنادي النصر، على الهدف الثالث للهلال أمام الباطن، والذي أحرزه الفرنسي غوميز.

وأشار الصرامي، إلى أن اللاعب لمس الكرة بيده قبل إحراز الهدف، زاعمًا أن لاعبي الهلال أصبحوا يستخدمون أيديهم في تسجيل الأهداف ومنعها منذ قرار الزعيم بشطب كرة اليد.