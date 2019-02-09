مشجعة لنادي النصر السعودي تنفعل على مراسل ناداها بـ “يا خالة” (فيديو)

انفعلت مشجعة لنادي النصر على مذيع برنامج “طقطقة” خلال تغطية الحضور الجماهيري لإحدى مباريات العالمي في الدوري السعودي للمحترفين.

وردت المشجعة على المذيع وهي تشوح بعلم النصر، “بعدين احترم نفسك ولا تسميني خالة، ويش شايفني جاية بعكاز؟، ليضحك المذيع ويرد”لا والله أنا محشوم، أنا اللي جاي بعكاز، شكرًا لكِ”.

وتغلب النصر 3/1 على القادسية في الجولة الـ 19 من الدوري السعودي، الأربعاء، ليرفع رصيده إلى 40 نقطة، بفارق 6 نقاط عن الهلال متصدر جدول الترتيب، مع تبقي 11 جولة على نهاية المسابقة.

وحقق النصر 12 فوزًا الموسم الحالي في الدوري السعودي، مقابل 4 تعادلات و3 خسائر.