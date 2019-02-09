أحمد موسى مهاجم نادي النصر يثير الجدل حول حكم مباراة الهلال والباطن (صورة)

أثار المهاجم النيجيري أحمد موسى، لاعب نادي النصر، الجدل، على مواقع التواصل الاجتماعي؛ بعدما اعترض على الهدف الثالث لمنافسه الهلال في مرمى الباطن، أمس الجمعة، ليحقق الزعيم فوزًا دراميًا بنتيجة 3/2، ضمن منافسات الجولة الـ 19 من الدوري السعودي للمحترفين.

ونجح الباطن في التعادل مرتين مع الهلال، قبل أن يسجل الفرنسي بافيتيمبي غوميز هدف الفوز للهلال في الدقيقة 90+3، بعدما احتسب الحكم 6 دقائق وقتًا بدل ضائع.

ونشر أحمد موسى تغريدة على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وهي صورة من مباراة الهلال والباطن أثناء احتساب حكم المباراة الهدف الثالث للهلال، معربًا عن دهشته.

لكن أحمد موسى ألغى تغريدته بعد دقائق.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 4 نقاط، بفارق 6 نقاط عن النصر الثاني.

ويشكو النصر من تعرض ناديهم للظلم في الموسم الحالي، ويتهمون الحكام بمحاباة الهلال.

وأثير جدل حول الهدف الثالث لنادي الهلال؛ كونه لمسة يد على المهاجم الفرنسي غوميز، غير أن حكم المباراة عاد لتقنية ال var ليؤكد صحته.