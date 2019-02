الاتحاد السعودي يُقيل مارك كلاتنبيرغ ويُعيّن خليل جلال رئيسًا للجنة الحكام‎

قرر المكتب التنفيذي في الاتحاد السعودي لكرة القدم إنها العلاقة مع الخبير التحكيمي مارك كلاتنبيرغ، كما قرر تعيين الحكم السعودي السابق خليل جلال رئيسًا للجنة الحكام.

وتسبب خطأ الإنجليزي مارك كلاتنبيرغ في مباراة التعاون والأهلي ضمن مباريات دوري المحترفين، في انتقادات غير عادية للجنة الحكام، وسط أنباء عن تلقي الاتحاد السعودي لكرة القدم خطابًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم يطلب من خلاله معاقبة رئيس لجنة الحكام السابق، لمخالفته القوانين فيما يتعلق باستخدام تقنية الفار، وذلك بحسب ما نقلت صحيفة “الشرق الأوسط”.

وكان كلاتنبيرغ قد سمح لأعضاء من الفريقين بمشاهدة إعادة لقطة كثيرة للجدل حول هدف الأهلي الرابع من قدم دجانيني تافاريس الذي ادعى التعاونيون أنه كان في موقف تسلل.

وبدأ جلال مشواره التحكيمي العام 1992م، وشارك في كأس العالم، وبطولات مختلفة، وهو محاضر، ومقيّم حكام محلي ودولي، وعمل رئيسًا للجنة الحكام في الاتحاد العربي.

