مباراة الباطن والهلال.. هل استحق كارلوس إدواردو الطرد؟ (شاهد)

تعرض البرازيلي كارلوس ‏إدواردو، قائد نادي الهلال، للطرد أمام الباطن ضمن مباريات الجولة الـ 19 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وتعد المرة الثانية التي ينال فيها البرازيلي البطاقة الحمراء في ذات الملعب، حيث سبق أن تحصل إدواردو على البطاقة الحمراء أمام نفس الفريق قبل موسمين من قبل الحكم السعودي محمد القرني، قبل أن يطرد اليوم من الحكم الهولندي كيفن بلوم.

وقام كارلوس بعرقلة مهاجم الباطن بدون الكرة، وطرده الحكم، وأثبتت الإعادة التلفزيونية والفار صحة قرار الحكم الهولندي.

وتأكد غياب اللاعب البرازيلي عن مواجهة فريقه لضيفه القادسية، الثلاثاء المقبل، ضمن الجولة الـ20 من دوري المحترفين.

فيديو طرد لاعب الهلال ادواردو من قبل حكم اللقاء والتأكيد على صحته بعد الرجوع الى تقنية الـ VAR #الباطن_الهلال#دوري_بلس pic.twitter.com/djHdYumcyZ — دوري بلس (@dawriplusksa) ٨ فبراير ٢٠١٩

وسجل الفرنسي بافتيمبي غوميز هدفًا مثيرًا للجدل في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع، ليقود الهلال لفوز صعب على مضيفه الباطن 3-2 في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، اليوم الجمعة.

وكان الهلال قد افتتح التسجيل في الدقيقة 18 بواسطة اندريه كاريلو القادم من بيرو، قبل أن يتعادل الباطن بعدها بسبع دقائق بواسطة البرازيلي جوناثان بينتيس.

وعاد الهلال للتقدم بواسطة هدف محمد كنو في الدقيقة 72؛ إثر تسديدة مباشرة من داخل منطقة الجزاء، لكن زياد العونلي نجح في إدراك التعادل للباطن قبل النهاية بخمس دقائق.

واحتسب الحكم ست دقائق كوقت بدل ضائع ليسجل غوميز هدف الانتصار في الدقيقة الثالثة منه ويهدي الهلال المتصدر ثلاث نقاط جديدة، عزز بها صدارته للترتيب برصيد 46 نقطة متقدمًا بفارق ست نقاط عن النصر أقرب مطارديه.