نادي الهلال يحقق فوزًا دراميًا على الباطن ويحلّق في صدارة ترتيب الدوري السعودي (فيديو)

حقق نادي الهلال فوزًا صعبًا على مضيفه الباطن 3-2، في المواجهة الدراماتيكية التي جمعت الفريقين، اليوم الجمعة، على ملعب الثاني ضمن مباريات الجولة الـ19 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، ليحافظ الأزرق على صدارته بفارق الـ6 نقاط عن “النصر” أقرب ملاحقيه.

سجل للهلال البيروفي أندريه كاريلو “19” ومحمد كنو ” 72″ والفرنسي غوميز “90+3″، فيما أحرز للباطن البرازيلي جوناثان بنتيس ” 25″ و زياد العونلي “87”.

النتيجة رفعت رصيد الهلال إلى 46 نقطة في المركز الأول، بينما تجمد رصيد الباطن عند 18 نقطة في المركز الثالث عشر في جدول ترتيب المنافسة.

الهدف الأول لنادي الهلال سجله اللاعب أندريه كاريلو في الدقيقة 18

الباطن 0 : 1 الهلال ⁧#الباطن_الهلال⁩ ⁧#دوري_كاس_الامير_محمد_بن_سلمان⁩ ⁧#دوري_بلس⁩ pic.twitter.com/GABltgH67F — دوري بلس (@dawriplusksa) ٨ فبراير ٢٠١٩

الهدف الأول لنادي الباطن سجله اللاعب جوناثان في الدقيقة 25

الباطن 1 : 1 الهلال ⁧#الباطن_الهلال⁩ ⁧#دوري_كاس_الامير_محمد_بن_سلمان⁩ ⁧#دوري_بلس⁩ pic.twitter.com/AmdZB8Tl4V — دوري بلس (@dawriplusksa) ٨ فبراير ٢٠١٩

الهدف الثاني لنادي الهلال سجله اللاعب محمد كنو في الدقيقة 72

الباطن 1 : 2 الهلال ⁧#الباطن_الهلال⁩ ⁧#دوري_كاس_الامير_محمد_بن_سلمان⁩ ⁧#دوري_بلس⁩ pic.twitter.com/cI860HF5KH — دوري بلس (@dawriplusksa) ٨ فبراير ٢٠١٩

الهدف الثاني لنادي الباطن سجله اللاعب زياد العوثلي في الدقيقة 85

الباطن 2 : 2 الهلال ⁧#الباطن_الهلال⁩ ⁧#دوري_كاس_الامير_محمد_بن_سلمان⁩ ⁧#دوري_بلس⁩ pic.twitter.com/btQ6voaHFw — دوري بلس (@dawriplusksa) ٨ فبراير ٢٠١٩

الهدف الثالث لنادي الهلال سجله اللاعب غوميز في الدقيقة 90+2

الباطن 2 : 3 الهلال ⁧#الباطن_الهلال⁩ ⁧#دوري_كاس_الامير_محمد_بن_سلمان⁩ ⁧#دوري_بلس⁩ pic.twitter.com/uAJNKuiNqQ — دوري بلس (@dawriplusksa) ٨ فبراير ٢٠١٩

وفي وقت سابق اليوم، حصد الفيحاء أول نقطة له في الدوري السعودي خلال 2019 بتعادله مع ضيفه الاتفاق 1-1.

افتتح الاتفاق التسجيل في الدقيقة 30 عبر هزاع الهزاع في الدقيقة 30، قبل أن يرد فيليب كيش مدافع الاتفاق بالتسجيل بالخطأ في مرماه في الدقيقة 49 من عمر اللقاء، ليدرك التعادل لأصحاب الأرض.

وحصد الفيحاء أول نقطة له في 2019 بعد أن خسر في ثلاث مباريات خلال العام الجديد قبل هذه المباراة، ليرفع رصيده إلى 16 نقطة في المركز 14.

في المقابل، ارتفع رصيد الاتفاق إلى 27 نقطة ليستمر في المركز السابع.