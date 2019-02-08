أهداف مباراة الهلال والباطن.. 1/1 (فيديو)

تقدم أندريه كاريلو، لاعب نادي الهلال، بهدف في شباك منافسه الباطن، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ 19 من الدوري السعودي للمحترفين.

ففي الدقيقة 18 من بداية المباراة تابع كاريلو تسديدة زميله غوميز وأودع الكرة في الشباك.

الهدف الأول لنادي الهلال سجله اللاعب أندريه كاريلو في الدقيقة 18

الباطن 0 : 1 الهلال ⁧#الباطن_الهلال⁩ ⁧#دوري_كاس_الامير_محمد_بن_سلمان⁩ ⁧#دوري_بلس⁩ pic.twitter.com/GABltgH67F — دوري بلس (@dawriplusksa) ٨ فبراير ٢٠١٩

وتعادل جوناثان للباطن في الدقيقة 25 من ضربة مزدوجة.

الهدف الأول لنادي الباطن سجله اللاعب جوناثان في الدقيقة 25

الباطن 1 : 1 الهلال ⁧#الباطن_الهلال⁩

⁧#دوري_كاس_الامير_محمد_بن_سلمان⁩

⁧#دوري_بلس⁩ pic.twitter.com/AmdZB8Tl4V — دوري بلس (@dawriplusksa) ٨ فبراير ٢٠١٩

ويتصدر الهلال جدول ترتيب المسابقة ويملك 43 نقطة من 18 مباراة، بفارق 3 نقاط عن النصر الثاني الذي لعب 19 مباراة.

في حين يحتل الباطن المركز الثالث عشر برصيد 18 نقطة.

وسبق أن لعب الهلال والباطن مع بعضهما 5 مباريات، فاز الزعيم في جميعها، مسجلًا 14 هدفًا في حين سجل الباطن 3 أهداف فقط.

وقدّم الهلال عرضًا طيبًا في الجولة الماضية، وفاز 4/1 على الفتح، في أول مباراة يقود فيها زوران ماميتش الفريق، عقب توليه المسؤولية خلفًا للبرتغالي جورجي جيسوس.