الأوروغوياني خورخي فوساتي يوقع عقود تدريبه الرسمية للنادي الأهلي السعودي (صور)

وقع الأوروغوياني خورخي فوساتي، اليوم الجمعة، العقود الرسمية لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي، حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي.

وستكون مواجهة النصر ضمن الجولة الـ20 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين أولى مباريات الأوروجوياني فوساتي مع الفريق الغربي، بعد أن وقف على إمكانيات لاعبيه أثناء متابعته فوز فريقه أمس 3-1 على الحزم.

وجاء توقيع فوساتي للعقود بحضور عبدالله بترجي رئيس النادي الأهلي.

وكان الأهلي قد فسخ عقد الأرجنتيني جويدي مدرب الفريق السابق؛ لسوء نتائج الفريق في الفترة الأخيرة.

من جهة أخرى، وقّعت إدارة الأهلي مع زكي الصالح؛ لتولي منصب المدير التنفيذي لكرة القدم بالنادي.