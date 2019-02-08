موعد مباراة النجم الساحلي والرجاء البيضاوي اليوم في كأس زايد

يستضيف النجم الساحلي منافسه الرجاء البيضاوي المغربي، في إياب دور ربع نهائي كأس زايد للأندية الأبطال، على الملعب الأولمبي في سوسة.

وتقام المباراة اليوم الجمعة، الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة، 16:00 بتوقيت القاهرة.

وتنقل مباراة النجم والرجاء على قناة أبوظبي الرياضية.

وحق النجم فوزًا ثمينًا على ملعب منافسه في مباراة الذهاب بنتيجة 2/0.

وحذر الفرنسي روجيه لومير، مدرب النجم الساحلي من الثقة الزائدة، مؤكدًا جاهزية فريقه لكل السيناريوهات الممكنة بما فيها ركلات الترجيح.

من جهته شدد الفرنسي باتريس كارتيرون، مدرب الرجاء البيضاوي، على أن فريقه في مهمة تاريخية، عندما يحل ضيفًا ثقيلًا على النجم، وقال كارتيرون: “لدينا رغبة كبيرة في التأهل للمربع الذهبي، لذلك نحن مطالبون بتحقيق الانتصار أمام فريق عريق كالنجم الساحلي”.

وأضاف “ندرك أن المهمة صعبة، لكن لدينا ما يكفي من الروح والحماس، وهذا ما يهمني على الرغم من أننا سنخوض اللقاء في ظل بعض الغيابات في صفوف فريقي”.

وقرر الاتحاد العربي لكرة القدم، إسناد مهمة إدارة مباراة الرجاء والنجم في إياب ربع نهائي البطولة العربية للأندية، إلى الحكم العراقي مهند قاسم.