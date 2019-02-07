ترتيب الدوري السعودي بعد فوز النادي الأهلي على الحزم (صورة)

حقق النادي الأهلي فوزًا مهمًا على مضيفه الحزم 4-2، اليوم الخميس، على ملعب مدينة الملك عبدالله ضمن الجولة الـ19 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وقفز الفريق الجداوي إلى المركز الثالث، بانتظار بقية نتائج الجولة.

سجل للأهلي عبدالفتاح عسيري الدقيقة “9” وهدف عكسي “16”، وديجانيني تافاريس “49”، عمر السومة”90+4″، بينما سجل للحزم الكولومبي جون باجوي “14” و محمد الصيعري “34”.

النتيجة رفعت رصيد الأهلي إلى 36 نقطة في المركز الثالث، بانتظار ما ستسفر عنه مباراة الشباب في ذات الجولة، بينما بقي الحزم عند 19 نقطة في المركز الثاني عشر.

وفي مباراة ثانية ضمن الجولة ذاتها، تغلب أحد على ضيفه الفيصلي بأربعة أهداف لهدف، ليرتفع رصيد الأول إلى 12 نقطة في المركز السادس عشر والأخير، بينما تجمد رصيد الفيصلي عند 24 نقطة في المركز الثامن.

ويتصدر الهلال الترتيب برصيد 43 نقطة.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري السعودي: