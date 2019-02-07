ترتيب هدافي الدوري السعودي بعد تسجيل عمر السومة ودجانيني تافاريس في مباراة الأهلي والحزم (صورة)

سجل النجم السوري عمر السومة هدفًا في الوقت القاتل، وزميله دجانيني تافاريس، ليضمنا فوز النادي الأهلي 4/2 على الحزم، في إطار منافسات الجولة الـ 19 من الدوري السعودي للمحترفين، الخميس.

وجاء هدف عمر السومة في الدقيقة 90+5، في حين سجل دجانيني تافاريس هدفه في الدقيقة 50.

وسجل كل من السومة وتافاريس 13 هدفًا في الدوري السعودي الموسم الحالي، لينفردا بالمركز الثاني على قائمة الهدافين، بفارق هدف عن بافيتيمبي غوميز لاعب نادي الهلال، الذي سجل 14 هدفًا.

وفي المركز الثالث يأتي ليندر تاوامبا لاعب التعاون، وسجل 12 هدفًا.

في حين سجل كريستيان جوانكا لاعب الاتفاق، وعبدالرزاق حمدالله لاعب النصر، ولكل منهما 11 هدفًا، في المركز الرابع.

ويأتي هيلدون أوغوستو، لاعب التعاون، في المركز الخامس، وقد سجل 9 أهداف.

يشار إلى أن عمر السومة سبق أن نال جائزة هداف الدوري السعودي 3 مرات.

وفيما يلي أبرز هدافي الدوري السعودي حتى الآن

1. بافيتيمبي غوميز، الهلال، 14 هدفًا.

2. عمر السومة، ودجانيني تافاريس (الأهلي)، ولكل منهما 13 هدفًا.

3. ليندر تاوامبا، التعاون، 12 هدفًا.

4. عبدالرزاق حمدالله (النصر)، وكريستيان جوانكا (الاتفاق)، ولكل منهما 11 هدفًا.

5. هيلدون راموس، التعاون، 9 أهداف.