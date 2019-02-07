النادي الأهلي يعبر الحزم برباعية وينفرد بالمركز الثالث في ترتيب الدوري السعودي (فيديو)

النادي الأهلي يعبر الحزم برباعية وينفرد بالمركز الثالث في ترتيب الدوري السعودي (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

عبر النادي الأهلي مضيفه الحزم بالتغلب عليه بأربعة أهداف لهدفين، في الجولة التاسعة عشر للدوري السعودي لكرة القدم.

وتقدّم الأهلي بهدف في الدقيقة التاسعة عبر عبدالفتاح عسيري، ليرد الحزم بالتعادل في الدقيقة 14 عبر الكولومبي جون باجوي.

ومع حلول الدقيقة 16 استعاد أهلي جدة التقدم مجددًا عن طريق سيف القشطة بالخطأ في مرماه، قبل أن يدرك الحزم التعادل عبر محمد الصيعري في الدقيقة 34، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.

وأسفرت الدقيقة 50 عن الهدف الثالث لأهلي جدة عن طريق لاعب الرأس الأخضر دجانيني تافاريس.

وجاءت الدقيقة 92 لتشهد الهدف الرابع لأهلي جدة عن طريق السوري عمر السومة.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد الأهلي إلى 36 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد الحزم عند 19 نقطة في المركز الثاني عشر، ويتصدر الهلال الترتيب برصيد 43 نقطة.

وفي مباراة ثانية ضمن الجولة ذاتها، تغلب أحد على ضيفه الفيصلي بأربعة أهداف لهدف، ليرتفع رصيد الأول إلى 12 نقطة في المركز السادس عشر والأخير، بينما تجمد رصيد الفيصلي عند 24 نقطة في المركز الثامن.

وسجل رباعية أحد، محمد عطية عيسى، وصقر عطيف والمصري أحمد جمعة والكاميروني أدولف تيكو، في الدقائق 2 و45 و47 و76، بينما جاء هدف الفيصلي الوحيد عبر حمدان الشمراني في الدقيقة 50.

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