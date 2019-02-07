النادي الأهلي يعبر الحزم برباعية وينفرد بالمركز الثالث في ترتيب الدوري السعودي (فيديو)

عبر النادي الأهلي مضيفه الحزم بالتغلب عليه بأربعة أهداف لهدفين، في الجولة التاسعة عشر للدوري السعودي لكرة القدم.

وتقدّم الأهلي بهدف في الدقيقة التاسعة عبر عبدالفتاح عسيري، ليرد الحزم بالتعادل في الدقيقة 14 عبر الكولومبي جون باجوي.

الهدف الأول لنادي ⁧#الاهلي⁩ سجله اللاعب عبدالفتاح عسيري في الدقيقة 9

الحزم 0 : 1 الاهلي

⁧#الحزم_الاهلي⁩

⁧#دوري_بلس⁩ pic.twitter.com/CYc94P8aAh — دوري بلس (@dawriplusksa) ٧ فبراير ٢٠١٩

الهدف الأول لنادي ⁧#الحزم⁩ سجله اللاعب جون باجوي في الدقيقة 14

الحزم 1 : 1 الاهلي

⁧#الحزم_الاهلي⁩

⁧#دوري_بلس⁩ pic.twitter.com/ki3p0gXyE9 — دوري بلس (@dawriplusksa) ٧ فبراير ٢٠١٩

ومع حلول الدقيقة 16 استعاد أهلي جدة التقدم مجددًا عن طريق سيف القشطة بالخطأ في مرماه، قبل أن يدرك الحزم التعادل عبر محمد الصيعري في الدقيقة 34، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.

الهدف الثاني لنادي ⁧#الاهلي⁩ سجله اللاعب سيف حسين بالخطأ في مرماه في الدقيقة 16

الحزم 1 : 2 الاهلي #دوري_كأس_الامير_محمد_بن_سلمان

⁧#الحزم_الاهلي⁩

⁧#دوري_بلس⁩ pic.twitter.com/bD3z3hDgdf — دوري بلس (@dawriplusksa) ٧ فبراير ٢٠١٩

الهدف الثاني لنادي ⁧#الحزم⁩ سجله اللاعب محمد الصيعري في الدقيقة 33

الحزم 2 : 2 الاهلي

⁧#دوري_كأس_الامير_محمد_بن_سلمان⁩

⁧#الحزم_الاهلي⁩

⁧#دوري_بلس⁩ pic.twitter.com/lqpckybmYG — دوري بلس (@dawriplusksa) ٧ فبراير ٢٠١٩

وأسفرت الدقيقة 50 عن الهدف الثالث لأهلي جدة عن طريق لاعب الرأس الأخضر دجانيني تافاريس.

وجاءت الدقيقة 92 لتشهد الهدف الرابع لأهلي جدة عن طريق السوري عمر السومة.

???? فيديو للهدف الرابع لنادي #الأهلي سجله اللاعب: عمر السومة في الدقيقة 94

الحزم 2 : 4 الأهلي #الحزم_الأهلي pic.twitter.com/TFN7tCZZm9 — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) ٧ فبراير ٢٠١٩

بهذا الفوز، ارتفع رصيد الأهلي إلى 36 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد الحزم عند 19 نقطة في المركز الثاني عشر، ويتصدر الهلال الترتيب برصيد 43 نقطة.

وفي مباراة ثانية ضمن الجولة ذاتها، تغلب أحد على ضيفه الفيصلي بأربعة أهداف لهدف، ليرتفع رصيد الأول إلى 12 نقطة في المركز السادس عشر والأخير، بينما تجمد رصيد الفيصلي عند 24 نقطة في المركز الثامن.

وسجل رباعية أحد، محمد عطية عيسى، وصقر عطيف والمصري أحمد جمعة والكاميروني أدولف تيكو، في الدقائق 2 و45 و47 و76، بينما جاء هدف الفيصلي الوحيد عبر حمدان الشمراني في الدقيقة 50.