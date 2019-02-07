الاتحاد السعودي يطلب موقف الأندية من تقليص عدد المحترفين في الدوري

أفادت تقارير صحفية سعودية، الخميس، أن الاتحاد السعودي لكرة القدم، خاطب نحو 60 ناديًا، يمثلون أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ودوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى وأندية دوري الدرجة الثانية، أمس (الأربعاء)؛ لأخذ آرائهم حول عدد اللاعبين الأجانب، والسلبيات والإيجابيات التي ترتبت على مشاركاتهم حتى هذه اللحظة.

وبحسب ما نقلت صحيفة “الرياض”، فإن الاتحاد السعودي لكرة القدم، حثّ الأندية على إرسال آرائهم خلال مدة أقصاها يوم السبت المقبل.

وقالت مصادر، إن هناك رغبة لاتحاد كرة القدم بإصدار قرار متوقع بتقليص عدد اللاعبين الأجانب بداية من الموسم المقبل.

وبحسب تلك المصادر، فإنه من المتوقع تقليص عدد الأجانب ليكون 5 لاعبين بينهم حارس مرمى بدلًا من العدد الحالي وهو 8 أجانب.