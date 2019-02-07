الاتحاد السعودي يرفض تنازل أنطونيو بيتزي لتمديد بقائه مع المنتخب

كشفت تقارير صحفية سعودية، أن مدرب المنتخب السعودي الأول أنطونيو بيتزي عرض على مسؤولي الاتحاد السعودي لكرة القدم تخفيض مرتبه الشهري طوال الـ 9 أشهر المقبلة، بسبب عدم وجود أي مشاركات أو لقاءات رسمية للأخضر.

وبحسب ما نقلت صحيفة “الرياض” فإن هذا الطلب قوبل بالرفض؛ لأن مسؤولي اتحاد الكرة بصدد تغيير الجهاز الفني للمنتخب والاستعانة بمدرب جديد.

يذكر أن الاستحقاقات القادمة للأخضر ستبدأ بكأس الخليج ثم تصفيات كأس آسيا للمنتخبات، والتصفيات الأولية لكأس العالم 2022.

وتترقب الجماهير السعودية قرارًا من اتحاد الكرة بإقالة المدرب الأرجنتيني على خلفية تواضع نتائجه مع المنتخب في كأس العالم وكأس آسيا الذي خرج من دورها الـ 16.

وكان المنتخب السعودي قد ودّع من الدور الأول بكأس العالم 2018 الصيف الماضي في روسيا، وحقق فوزًا وحيدًا، قبل أن يودع من دور الـ 16 بكأس آسيا 2019، بالخسارة 0/1 أمام اليابان.