نادي النصر يتخطى القادسية وينفرد بوصافة ترتيب الدوري السعودي (فيديو)

هز نادي النصر الشباك مرتين في آخر عشر دقائق، لينجو من فخ القادسية ويتغلب عليه 3-1 ويقلص الفارق مع الهلال المتصدر في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، اليوم الأربعاء.

وافتتح المغربي عبدالرزاق حمدالله التسجيل للنصر بعد عشر دقائق من البداية بركلة حرة، خدعت جاك دنكان حارس القادسية.

وأنقذ براد جونز حارس النصر ركلة حرة من البرازيلي إلتون جوزيه، حوّلها إلى ركلة ركنية في الدقيقة 70.

وقفز المدافع الأسترالي ريس وليامز أعلى من الجميع، ليقابل الركلة الركنية ويضعها في الزاوية البعيدة من فوق الحارس براد جونز، ليدرك التعادل للقادسية.

وبدا أن النصر في طريقه للتفريط في فرصة الاقتراب من الهلال، لكن تسديدة فهد الجميعة اصطدمت بأحد مدافعي القادسية وغيّرت اتجاهها إلى داخل الشباك قبل تسع دقائق من النهاية.

وحسم سلطان الغنام انتصار النصر عندما انطلق في الناحية اليمنى وسدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء، اصطدمت بأحد المدافعين مرة أخرى ومرت من فوق الحارس دنكان.

وقلص النصر، الذي يملك 40 نقطة من 19 مباراة، الفارق إلى ثلاث نقاط مع الهلال، الذي يخرج لمواجهة الباطن المتعثر يوم السبت.

واستمر القادسية في المركز التاسع، وله 23 نقطة من 19 مباراة.