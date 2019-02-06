أهداف مباراة النصر والقادسية.. 1/3 للعالمي (فيديو)

تقدم عبدالرازق حمد الله لاعب نادي النصر السعودي بهدف في شباك القادسية، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين، في إطار مباريات الجولة الـ 19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض.

وفي الدقيقة العاشرة سدد حمد الله كرة ثابتة مرت فوق الحائط البشري وسكنت الشباك.

الهدف الأول لنادي النصر سجله اللاعب عبدالرزاق حمد الله في الدقيقة 10

النصر 1 : 0 القادسية ⁧#النصر_القادسية⁩ ⁧#دوري_كاس_الامير_محمد_بن_سلمان⁩ ⁧#دوري_بلس⁩ pic.twitter.com/kTO6hVNiDC — دوري بلس (@dawriplusksa) ٦ فبراير ٢٠١٩

وفي الدقيقة 71 تعادل ريس ويليامس للقادسية من ضربة رأسية قوية، قبل أن يتقدم فهد الجميعة للنصر مرة أخرى في الدقيقة 81.

، ثم عزز سلطان الغنام تقدم النصر بالهدف الثالث في الدقيقة 90.

الهدف الأول لنادي القادسية سجله اللاعب ريس ويليامس في الدقيقة 71

النصر 1 : 1 القادسية ⁧#النصر_القادسية⁩

⁧#دوري_كاس_الامير_محمد_بن_سلمان⁩

⁧#دوري_بلس⁩ pic.twitter.com/iuwHz2oh8h — دوري بلس (@dawriplusksa) ٦ فبراير ٢٠١٩

???? فيديو للهدف الثاني لنادي #النصر سجله اللاعب : ريس ويليامس في مرماه في الدقيقة 81

النصر 2 : 1 القادسية #النصر_القادسية pic.twitter.com/CIRQDWPiF1 — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) ٦ فبراير ٢٠١٩

النصر يدخل اللقاء طامحًا في العودة لسكة الانتصارات عبر بوابة الضيف، عقب خسارته في الجولة الماضية أمام التعاون 1 / 3 وتقليص الفارق بينه وغريمه التقليدي الهلال (متصدر الدوري)، إلى ثلاث نقاط، حيث يملك النصر (الوصيف) 37 نقطة.

بينما يأتي القادسية في المركز التاسع بـ23 نقطة، ويأمل خطف نقاط اللقاء أو العودة بنقطة ثمينة من أصحاب الأرض والجمهور.

ويبحث القادسية عن مواصلة انطلاقته عقب فوزه الثمين على الفيحاء بثنائية نظيفة، في المرحلة الماضية، والذي يُعد السابع له هذا الموسم.

وستكون المباراة رقم 13 بين الفريقين في تاريخ مواجهاتهما في دوري المحترفين منذ انطلاقته عام 2008.

وتميل كفة المباريات السابقة، بحسب موقع إحصاءات الدوري السعودي للمحترفين، لصالح الفريق النصراوي، إذ نجح في تحقيق الانتصار سبع مرات، آخرها بثلاثية نظيفة، حملت توقيع النيجيري أحمد موسى، فيما فاز القادسية في ثلاث مباريات، وانتهت ثلاث أخرى بالتعادل بين الفريقين.