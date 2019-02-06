نادي الهلال السعودي يواجه أزمة جديدة بسبب القائمة الآسيوية

بات الجهاز الفني لنادي الهلال السعودي في مأزق كبير بسبب اختيار الرباعي الأجنبي الذي سيشارك مع الفريق في البطولة الآسيوية.

وضمن كل من الفرنسي بافيتمبي غوميز والأسترالي ميلوس ديجينيك مركزيهما فيما لا يزال الاختيار قائمًا بين الثلاثي جيوفينكو والبرازيلي إدواردو والبيروفي أندريه كاريلو.

واشترطت إدارة الهلال على البيروفي التعاون مع الإدارة وطلب البقاء بصفة دائمة مع الهلال حتى يتم قيده علمًا بأن اللاعب معار من بنفيكا.

وقالت مصادر إنه في حال عدم تعاون اللاعب وإرساله طلبًا لإدارة ناديه لبيع عقده لصالح الهلال فسيتم قيده آسيويًا.

وقالت تلك المصادر أنه في حال إرسال اللاعب طلبًا لإدارة ناديه لتسهيل بيع عقده فسيتم قيده مع البرازيلي إدواردو على أن يظل كل من الحبسي وجيوفينكو وسوريانو والبرتو بوتيا خارج القائمة.