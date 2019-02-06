الدوري السعودي يحتل المركز الثاني آسيويًا في القيمة السوقية

بلغت القيمة السوقية للدوري السعودي في قارة آسيا 1.636 مليار ريال سعودي، حيث حافظ على مركزه الثاني في القارة الآسيوية بعد الدوري الصيني.

وقالت صحيفة “الرياضية”: إن المسابقة الصينية بلغت قيمتها السوقية 2.28 مليار ريال، متقدمةً على الدوري الياباني ثالث أغلى دوريات القارة الصفراء قيمة سوقية، بقيمة بلغت 1.473 مليار ريال، وذلك بحسب موقع “ترانسفير ماركت” الألماني العالمي، المختص بالقيمة السوقية لدوريات كرة القدم وانتقالات اللاعبين.

وحافظت صفقات الأندية السعودية خلال الفترة الشتوية على ارتفاع القيمة السوقية لدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، حيث شهدت فترة الانتقالات الأخيرة تسجيل 88 لاعبًا محليًا وأجنبيًا، ولاعب واحد من فئة المواليد، لتكون المحصلة 89 لاعبًا.

وبحسب ما نقلت الصحيفة، فإن نادي أحد كان أكثر الأندية تعاقدات في “الميركاتو الشتوي” بـ 12 لاعبًا، نصفهم محليون، فيما كان الفيصلي الأقل بتسجيله لاعبًا أجنبيًا وآخر محليًا.