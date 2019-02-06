مباراة النصر ضد القادسية.. لجنة الانضباط تعلن رسميًا تعليق عقوبة إيقاف سلطان الغنام

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن تعليق قرارها القاضي بإيقاف لاعب فريق النصر سلطان الغنام حتى نهاية يوم 10 فبراير .

وجاءت تفاصيل البيان الذي نشره حساب الاتحاد السعودي لكرة القدم قبل قليل في تويتر بأن العقوبة علقت بناء على طلب رفعته إدارة نادي النصر اليوم والذي تضمن بأن ضيق الوقت لا يسمح للنادي بتنفيذ القرار الانضباطي خاصة أن الفريق سيلعب المباراة المقبلة له في غضون أقل من 24 ساعة منذ تاريخ نشر القرار.

يذكر أن لجنة الانضباط قد أعلنت مساء أمس إيقاف سلطان الغنام مباراتين وتغريمه 20 ألف ريال لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم.