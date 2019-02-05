الدوري السعودي الأكثر إنفاقًا بين العرب في الميركاتو الشتوي

شهدت الدوريات العربية لكرة القدم حالة حركة كبيرة في الانتقالات، والإنفاقات الكبيرة، من أجل تعزيزات الأندية لزيادة المنافسة على الألقاب المحلية والقارية، لتواصل الأندية العربية صفقاتها المدوية، والتي زادت منذ بداية الانتقالات الصيفية الماضية وحتى إغلاق باب الانتقالات الشتوية الأخيرة الشهر الماضي.

وجاء الدوري السعودي في المرتبة الأولى عربيًا من حيث الإنفاقات، وحجم الصفقات، ووصلت القيمة السوقية الإجمالية للدوري السعودي إلى ما يقارب الـ 374 مليون يورو، ويعد أهلي جدة أعلى الأندية في القيمة السوقية بما يقارب الـ 59 مليون يورو، ومن بعده النصر والهلال بما يقارب الـ 53 مليون يورو، ثم اتحاد جدة بما يقارب الـ 42 مليون يورو.

وشهد سوق الانتقالات الشتوية في السعودية صفقات كبيرة، من أبرزها: انتقال التونسي عصام الجبالي من روسنبرغ النرويجي إلى الوحدة، والإيطالي سباستيان جيفينكو من تورنتو الأمريكي إلى الهلال، والبرازيلي أدرلان سانتوس من فالنسيا الإسباني، والروماني نيكولاي ستانسيو من سبارتا براغا التشيكي، والتشيلي كلاوديو بايزا من كولو كولو التشيلي إلى أهلي جدة.

كما شهد أيضًا مجموعة مميزة من الصفقات، منها: عبد العزيز علي البيشي من الفيصلي، والمغربي مانويل دا كوستا من باشاك شهير التركي إلى اتحاد جدة، وحسن معاذ من اتحاد جدة إلى الشباب، والأردني عامر شفيع من شباب الأردن إلى الفيحاء (إعارة)، والتونسي غازي عبد الرزاق من النجم الساحلي، والجزائري كارل مجاني من سيفاس سبور التركي، والمصري مؤمن زكريا من الأهلي المصري (إعارة) إلى (أُحد)، والصربي ساشا يوفانوفيتش من قرطبة الإسباني إلى الفتح، والأسترالي أسامة مالك من ميلبورن الأسترالي إلى الباطن.

ويأتي الدوري المصري الممتاز في المرتبة الثانية عربيًا من حيث الإنفاقات، وحجم الصفقات، ووصلت القيمة السوقية الإجمالية للدوري المصري إلى ما يقارب الـ 160.08 مليون يورو، ويعد الأهلي الأعلي في القيمة السوقية بما يقارب الـ 33.1 مليون يورو، ثم بيراميدز بـ 29.6 مليون يورو، ومن بعده الزمالك بـ 19.6 مليون يورو، ومصر المقاصة رابعًا بـ 7.3 مليون يورو.

وشهدت الانتقالات الشتوية العديد من الصفقات أهمها: انتقال رمضان صبحي من هيديرسفيلد تاون الإنجليزي (إعارة)، وحسين الشحات من العين الإماراتي، ومحمد محمود من وادي دجلة، وحمدي فتحي من إنبي، ومحمود وحيد من مصر المقاصة، وياسر إبراهيم من سموحة، والأنغولي غيرالدو من دي أغوستو الأنغولي للأهلي.

كما انتقل عبد الله السعيد من أهلي جدة السعودي، وعمرو مرعي من النجم الساحلي التونسي، والبوركيني إيريك تراوري من المقاصة، والسوري عمر خربين من الهلال السعودي، والإكوادوري جون جايرو سيفوينتس من أونيفرسيداد كاتوليكا الإكوادوري، والبيروفي كريستيان بينافينتي من شارلوروا البلجيكي إلى بيراميدز.

كما شهد السوق المصري انتقالات أخرى، مثل: صبري رحيل من الأهلي، وأحمد توفيق من بيراميدز (إعارة) إلى الاتحاد السكندري، وأحمد مصطفى من جينت البلجيكي إلى سموحة (إعارة)، وميدو جابر من الأهلي إلى مصر المقاصة، وأحمد زيزو من موريريسني البرتغالي، والمغربي خالد بوطيب من مالاطيا سبور إلى الزمالك.

كما شهد السوق العربي مجموعة أخرى من الانتقالات البارزة منها: انتقال الجزائري كريم عريبي من دفاع تاجنانت إلى النجم الساحلي التونسي، والليبي حمدي المصري من ديسبورتيفو أفيس البرتغالي إلى الترجي التونسي، والجزائري أمير سعيود من اتحاد العاصمة إلى شباب بلوزداد، وسامي فريوي من لاريسا اليوناني إلى مولودية العاصمة، ورياض كنيش من شباب بلوزداد إلى مولودية العاصمة، ونبيل عمارة من اتحاد بلعباس إلى مولودية العاصمة.

كما انتقل النجم المغربي مهدي بن عطية من يوفنتوس الإيطالي إلى الدحيل القطري، ومواطنه يحيي جبران من دبا الفجيرة الإماراتي إلى الوداد، وأيوب نناح من الدفاع الجديدي إلى الرجاء، وزكرياء الوردي من المغرب التطواني إلى الرجاء.