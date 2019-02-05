الإفراج عن الحكم السعودي فهد المرداسي

كشف الحكم الدولي السعودي، ورئيس لجنة الحكام السابق، مرعي العواجي، عن انتهاء توقيف الحكم فهد المرداسي، مؤكدًا أنه تواجد في منزله، مساء اليوم الثلاثاء.

وكتب العواجي على صفحته الشخصية بموقع “تويتر”: “الحمد لله بوجود أخي العزيز فهد المرداسي مع عائلته هذه الليلة”.

كما نشرت صحيفة “الجزيرة” صورة للحكم رفقة عائلته، معلقة: “بعد أكثر من سنة غاب عنها عن الأنظار على خلفية قضيته في نهائي كأس الملك في العام الماضي.. الحكم الدولي فهد المرداسي يظهر في صور مع أبنائه في منزله”.

الحمدلله بجود اخي العزيز فهد المرداسي مع عائلتةهذة الليلة???????? — مرعي العواجي (@marai_alawaji) February 5, 2019

وكان المرداسي موقوفًا منذ القضية التي تفجرت قبل ساعات من نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين في الموسم الماضي، بين اتحاد جدة والفيصلي.

بعد أكثر من سنه غاب عنها عن الأنظار على خلفية قضيته في نهائي كأس الملك في العام الماضي.. الحكم الدولي فهد المرداسي يظهر في صور مع ابناءه في منزله.@hamod1717 pic.twitter.com/Ul7ZGcn5Jp — رياضة – الجزيرة (@sport_jazirah) February 5, 2019

وكان المستشار تركي آل الشيخ، الرئيس السابق لمجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، أحال القضية إلى الجهات المختصة والتي قررت توقيف الحكم.

وكانت لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة السعودي قررت حرمان الحكم فهد المرداسي من المشاركة في أي نشاط رياضي يتعلق بكرة القدم مدى الحياة، بعد ثبوت تورطه في محاولة التلاعب بنتيجة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.