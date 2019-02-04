رسميًا.. نادي النصر السعودي يضم البرازيلي مايكون بيريرا (فيديو)

أعلن نادي النصر السعودي، الاثنين، تعاقده مع البرازيلي مايكون بيريرا، قادمًا من غالاتا سراي التركي.

وقال النصر عبر حسابه في موقع “تويتر”: ” أنهت إدارة نادي النصر رسميًا إجراءات انضمام مدافع نادي غالاتا سراي التركي البرازيلي مايكون بيريرا، وذلك مدة موسم ونصف”.

ولم يكشف النصر التفاصيل المالية للصفقة.

وسبق أن لعب بيريرا، البالغ من العمر 30 عامًا، مع أندية بورتو البرتغالي وساو باولو البرازيلي.

وشارك بيريرا في 22 مباراة مع غالاتا سراي الموسم الحالي، سجل فيها هدفًا.

ويحتل النصر المركز الثاني على لائحة ترتيب الدوري السعودي وفي رصيده 37 بفارق 6 نقاط عن الهلال المتصدر.