نادي الاتحاد يهزم الوحدة ويحقق الفوز الثالث في الدوري السعودي (فيديو)

حقق نادي الاتحاد فوزًا مهمًا بنتيجة 2/0 على منافسه الوحدة، الإثنين، في ختام منافسات الجولة الـ 18 من الدوري السعودي للمحترفين.

وسجل مانويل مروان دا كوستا الهدف الأول للاتحاد بضربة رأس، بعد كرة ركنية لعبها كارلوس فيلانويفا في الدقيقة 22، وانتهى الشوط الأول على هذه النتيجة.

وحصل الاتحاد على ركلة جزاء، ترجمها فهد المولد إلى هدف في مرمى حارس الوحدة محمد عواد، في الدقيقة 56.

وحصل الوحدة على ركلة جزاء، سددها ريناتو شافيز جونيور، لكن الحارس فواز القرني صدها، في الدقيقة 75.

وهذا الفوز الثالث للاتحاد في الدوري السعودي، والثاني على التوالي في المسابقة.

ورفع الفوز رصيد الاتحاد إلى 13 نقطة، لكنه ظل في المركز الخامس عشر، قبل الأخير.

في حين تجمد رصيد الوحدة عند 28 نقطة، ليتراجع إلى المركز السادس.

الدوري السعودي | الاتحاد 1 – 0 الوحدة | هدف داكوستا #الاتحاد_الوحدة pic.twitter.com/ES3R649RXY — الكرة السعودية (@ksa8sports) ٤ فبراير ٢٠١٩