أهداف مباراة الاتحاد والوحدة.. 2/0 للعميد (فيديو)

افتتح مانويل مروان دا كوستا التسجيل في مباراة فريقه الاتحاد مع الوحدة، ضمن منافسات الجولة الـ 18 من الدوري السعودي للمحترفين، الإثنين.

وجاء هدف دا كوستا في الدقيقة 22، مستغلًا كرة ركنية من كارلوس فيلانويفا.

وأضاف فهد المولد الهدف الثاني للاتحاد من ركلة جزاء في الدقيقة 56.

ويعود آخر فوز للوحدة على الاتحاد إلى مارس 2016، عندما فاز 2/0، وتعادل الفريقان 2/2 في الدور الأول.

ويملك الاتحاد 10 نقاط من 17 مباراة، في المركز الخامس عشر قبل الأخير، مقابل 28 نقطة للوحدة في المركز السادس.

الدوري السعودي | الاتحاد 1 – 0 الوحدة | هدف داكوستا #الاتحاد_الوحدة pic.twitter.com/ES3R649RXY — الكرة السعودية (@ksa8sports) ٤ فبراير ٢٠١٩