ترتيب هدافي الدوري السعودي بعد ثنائية بافيتيمبي غوميز في مباراة الهلال والفتح (صورة)

سجل بافيتيمبي غوميز هدفين ليساعد الهلال في قلب تأخره 0/1 إلى فوز 4/1 على الفتح، ضمن مباريات الجولة الـ 18 من الدوري السعودي للمحترفين، الإثنين.

وجاء هدف غوميز الأول في الدقيقة 16 من ركلة جزاء، للهلال 1/1، في حين أضاف الهدف الثالث في الدقيقة 37.

في حين سجل الهدفين الآخرين كارلوس إدواردو ونواف العابد.

ورفع غوميز رصيده إلى 14 هدفًا، في صدارة هدافي الدوري السعودي، في حين يملك دجانيني تافاريس لاعب الأهلي 12 هدفًا، و12 كذلك لكل من ليندر تاوامبا لاعب التعاون، وعمر السومة لاعب الأهلي.

بينما سجل كريستيان جوانكا لاعب الاتفاق 11 هدفًا، وعبدالرزاق حمدالله 10 أهداف، وهيلدون أوغوستو لاعب التعاون 9 أهداف.

وفيما يلي أبزر هدافي الدوري السعودي حتى الآن:

1. بافيتيمبي غوميز، الهلال، 14 هدفًا.

2. دجانيني تافاريس (الأهلي، ليندر تاوامبا (التعاون)، عمر السومة (الأهلي)، ولكل منهم 12 هدفًا.

3. كريستيان جوانكا، الاتفاق، 11 هدفًا.

4. عبدالرزاق حمدالله (النصر)، 10 أهداف.

5. هيلدون أوغوستو، التعاون، 9 أهداف.