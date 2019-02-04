نادي الهلال السعودي يقدم الإيطالي سيباستيان جيوفينكو لجماهيره (فيديو)

قدم نادي الهلال السعودي، الإثنين، لاعبه الإيطالي سيباستيان جيوفينكو لجماهيره، بين شوطي مباراة الزعيم مع الفتح، في إطار منافسات الجولة الـ 18 من الدوري السعودي للمحترفين.

وارتدى جيوفينكو قميص نادي الهلال وكُتب على ظهره “welcome giovinco”، دون تحديد رقم اللاعب.

وفي وقت سابق، نشر حساب الهلال على موقع “تويتر” مقطع فيديو للاعب يوفنتوس السابق، قال فيه: “أنتظركم في المطار يا زعماء”.

وأعلن الهلال، نهاية يناير الماضي، تعاقده مع جيوفينكو لمدة 3 مواسم.

وبدأ جيوفينكو مسيرته في يوفنتوس العام 2006، ولعب في إمبولي وبارما على سبيل الإعارة، قبل أن يعود إلى بطل إيطاليا في 2012.

وقلب الهلال تأخره 1/0 إلى فوز 4/1، ليرفع رصيده إلى 43 نقطة في صدارة ترتيب الدوري السعودي، بفارق 6 نقاط عن النصر الثاني.