بعد رحيله رسميًا عن نادي الهلال السعودي.. ريفاس على رادار النصر والاتحاد

بعد رحيله رسميًا عن نادي الهلال السعودي.. ريفاس على رادار النصر والاتحاد

المصدر: سلمان العنزي - إرم نيوز

أعلنت إدارة نادي الهلال السعودي توقيعها مخالصة مالية مع المهاجم الفنزويلي غيلمين ريفاس، محترف الفريق، رغم تبقي نحو 5 أشهر في تعاقده.

وجاء فسخ تعاقد الزعيم مع اللاعب بسبب ضم الإيطالي سيباستيان جيوفينكو وتسجيله بدلاً من اللاعب الفنزويلي.

مصادر قريبة من إدارة الهلال كشفت عن أن أحد أندية القمة يخطط لضم اللاعب قبل ساعات قليلة من إغلاق فترة الانتقالات الشتوية، مساء اليوم الاثنين.

المصادر رجحت أن يكون النصر أو الاتحاد من ضمن المهتمين باللاعب، الذي كان هدافاً للمسابقة مع الاتحاد قبل أن ينتقل منه للشارقة ومن ثم الهلال.

اللاعب كان قد رفض عرضين من الرائد والفيحاء، حيث كشف فهد المطوع، رئيس نادي الرائد، عن أن وكيل اللاعب هو سبب عرقلة مفاوضاتهم مع اللاعب لرغبته في زيادة القيمة المادية.

وكان الجهاز الفني في الهلال قد استبعد ريفاس من خياراته الفنية في الفترة المقبلة، عقب التعاقد مع الإيطالي الشهير جيوفنكو.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
تاريخ النشر
تاريخ التحديث
اترك تعليقاً
محتوى مدفوع