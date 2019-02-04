بعد رحيله رسميًا عن نادي الهلال السعودي.. ريفاس على رادار النصر والاتحاد

أعلنت إدارة نادي الهلال السعودي توقيعها مخالصة مالية مع المهاجم الفنزويلي غيلمين ريفاس، محترف الفريق، رغم تبقي نحو 5 أشهر في تعاقده.

وجاء فسخ تعاقد الزعيم مع اللاعب بسبب ضم الإيطالي سيباستيان جيوفينكو وتسجيله بدلاً من اللاعب الفنزويلي.

مصادر قريبة من إدارة الهلال كشفت عن أن أحد أندية القمة يخطط لضم اللاعب قبل ساعات قليلة من إغلاق فترة الانتقالات الشتوية، مساء اليوم الاثنين.

المصادر رجحت أن يكون النصر أو الاتحاد من ضمن المهتمين باللاعب، الذي كان هدافاً للمسابقة مع الاتحاد قبل أن ينتقل منه للشارقة ومن ثم الهلال.

رئيس نادي #الرائد فهد المطوع لـ #قووول_UFM:

– تعاونت إدارة #الهلال لانتقال ريفاس .. لكن وكيل أعماله عرقل الصفقة

– وافقت إدارة #النصر على انتقال الفريدي وننتظر رد اللاعب للتوقيع معه

– تكفلتُ بانتدابات الرائد الأخيرة .. ولا نعاني من أي مشاكل مالية@falmotawaa9 @alraedclub pic.twitter.com/tOOYkuywkz — إذاعة يو اف ام (@ufmradio) February 3, 2019

اللاعب كان قد رفض عرضين من الرائد والفيحاء، حيث كشف فهد المطوع، رئيس نادي الرائد، عن أن وكيل اللاعب هو سبب عرقلة مفاوضاتهم مع اللاعب لرغبته في زيادة القيمة المادية.

وكان الجهاز الفني في الهلال قد استبعد ريفاس من خياراته الفنية في الفترة المقبلة، عقب التعاقد مع الإيطالي الشهير جيوفنكو.