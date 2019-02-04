الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الوحدة ضد الاتحاد اليوم في الدوري السعودي

يواجه الوحدة نظيره الاتحاد، مساء اليوم الاثنين، ضمن الجولة الـ 18 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، على أرض ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة.

يدخل الفريق الوحداوي بعد تعادله مع الحزم بهدف لمثله، ورفع رصيده إلى 28 نقطة في المركز الخامس، ويمنِّي النفس بخطف النقاط الثلاث، وتعزيز موقفه في المنافسة على مركز متقدم.

بينما يحتاج الاتحاد بشدة إلى النقاط الثلاث للهروب من صراع الهبوط الذي يحاصره بشكل كبير، وبات قريبًا منه، ويحتاج إلى الفوز لكي يبدأ رحلة البقاء لموسم جديد.

ويمتلك الفريق الاتحادي في رصيده 10 نقاط، يحتل بها المركز الخامس عشر، ولا مجال للتفريط في النقاط التي ستدفعه للتقدم أكثر، وسترفع معنوياته لتخطي المرحلة الحرجة في تاريخه.

وسيلعب الفريق الاتحادي بهجوم مبكر وضغط كبير نظرًا إلى أهمية النقاط الثلاث، كون خسارتها ستصعب أمله في البقاء.

وحفلت المواجهات السابقة بين الفريقين في الديربي الذي يطلق عليه بعض المتابعين “ديربي الطيبين” في إشارة إلى أنه يعد الأقدم في تاريخ الكرة السعودية بالعديد من الأحداث والمفارقات، واستمر التنافس بينهما لمدة 25 عامًا قبل أن يتراجع مستوى الوحدة في منتصف السبعينيات.

وكانت بداية التنافس الحقيقي بين الاتحاد والوحدة عام 1369 على شرف وزير المالية الأسبق الشيخ عبدالله سلمان، وانتهت تلك المباراة بفوز الاتحاد 3ـ1.

موعدنا … الاثنين 4 فبراير 2019 ..#الوحدة_الاتحاد pic.twitter.com/YLkbFWh6Vs — نادي الوحدة السعودي (@alwehdaclub1) February 3, 2019

ودخلت مباريات الفريقين منعطفًا مهمًا عام 1377 حينما تقابلا في أول نهائي لمسابقة كأس الملك الذي حسمه الفريق الوحداوي برباعية نظيفة، وفي عام 1380 رد الاتحاد الدين لمنافسه بعدما انتزع منه لقب كأس الملك بفوزه عليه بهدفين نظيفين.

وسجلت مواجهة الفريقين عام 1420 النتيجة الأعلى بينهما حينما حسمها الاتحاد بنتيجة 8ـ0، فيما يعود أكبر انتصار للوحدة إلى عام 1377 بفوزه برباعية نظيفة.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة والربع مساء بتوقيت مكة المكرمة، السابعة والربع بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناتي KSA SPORT، ودوري بلس.