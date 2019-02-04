القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد الفتح اليوم في الدوري السعودي

يحتضن، مساء اليوم الاثنين، استاد جامعة الملك سعود، “محيط الرعب” في العاصمة الرياض، مباراة الهلال ضد الفتح ضمن منافسات الجولة الـ18 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويأمل “الزعيم” استغلال عاملي الأرض والجمهور ضد الفتح، لزيادة فارق النقاط بينه وبين أقرب منافسيه، النصر، فيما يأمل النموذجي التقدم في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويتصدر الهلال ترتيب المسابقة بـ40 نقطة، بينما يحتل فريق الفتح المركز التاسع بـ22 نقطة.

ويسعى الكرواتي زوران ماميتش، الذي أعلن عن توليه تدريب الهلال، يوم الأربعاء الماضي، خلفًا للبرتغالي جورجي جيسوس، إلى أن تكون بدايته مثالية مع الفريق، خاصة أن مباراة الفتح ستكون الأولى له.

يدخل الزعيم هذا اللقاء وهو قادم من فوز كبير على حساب الفيحاء بخماسية مقابل هدف، في إطار منافسات الجولة الـ17 من الدوري السعودي للمحترفين، ويأتي الفريق على صدارة جدول الترتيب برصيد 40 نقطة، وبفارق ست نقاط فقط عن النصر، الذي يحتل المركز الثاني، فبعد مرور 17 جولة، استطاع الفريق أن يحقق الفوز في 12 مباراة، وتعادل في أربع، وتلقى هزيمة واحدة.

في المقابل، يدخل الفتح هذه المباراة بحثًا عن تحقيق نتيجة إيجابية، والثأر من هزيمته في مباراة الدور الأول، التي خسرها 2-3 بشق الأنفس، وربما تحقيق أول فوز للفريق على حساب الهلال منذ ديسمبر 2012، وهو الموسم الذي شهد فوز الفتح بلقب الدوري.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الـ 6:20 مساءً بتوقيت السعودية، الـ5:20 بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناتي KSA SPORT، ودوري بلس HD1، بتعليق جعفر الصليح.