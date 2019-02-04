موعد مباراة الهلال والفتح اليوم في الدوري السعودي

يواجه فريق الهلال نظيره الفتح، مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الجولة الـ18، حيث سيحل النموذجي ضيفًا على الزعيم بمدينة الرياض في ملعب جامعة الملك سعود.

ويدخل الهلال اللقاء وهو متصدر للدوري برصيد 40 نقطة وبفارق 3 نقاط عن غريمه التقليدي النصر، فيما يأتي الفتح في المركز العاشر بـ22 نقطة.

ويطمح الهلال في اقتناص النقاط الثلاث، والابتعاد عن النصر والاستفادة من تعثره أمام التعاون، بينما يحاول الفتح التعادل على أقل تقدير للبقاء في منطقة الأمان.

يذكر أن الفريق الهلالي ضم اسمين جديدين هما هتان باهبري والمدافع الأسترالي ديجينك وسيقدم محترفه الجديد جيوفينكو بين الشوطين، وتعتبر مباراة الفتح هي الأولى لمدرب الفريق الجديد الكرواتي زوران مامتيش.

والتقى الهلال والفتح دوريًّا في 19 لقاءً، فاز الأزرق في 15 فيما فاز الفتح في 2 وتعادلا في 2 كذلك، استطاع الهلال أن يسجل 61 هدفًا، والفتح سجل 45 هدفًا.

يذكر أن آخر لقاء جمعهما بالدوري انتهى لصالح الهلال بـ3 أهداف لهدفين، وكانت المباراة على ملعب الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الـ 6:20 مساءً بتوقيت السعودية، الـ5:20 بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناتي السعودية الرياضية 1 ودوري بلس HD1، بتعليق جعفر الصليح.