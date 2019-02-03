رسميًا.. نادي النصر السعودي يضم عبدالله السالم من الفيحاء (صور)

أعلن نادي النصر السعودي، الأحد، رسميًا، تعاقده مع عبدالله السالم، قادمًا من منافسه الفيحاء، بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.

وقال النصر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “أنهت إدارة نادي النصر، رسميًا، إجراءات انتقال مهاجم نادي الفيحاء الكابتن عبدالله السالم وذلك بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم مع أفضلية الشراء. متمنين له التوفيق بإذن الله مع ناديه العالمي”.

ولم يكشف النصر التفاصيل المالية للصفقة.

ويأتي تعاقد النصر مع السالم لتعزيز الخط الهجومي للفريق، الذي يعتمد على عبدالرزاق حمدالله ومحمد السهلاوي.

ويبلغ عبدالله السالم من العمر 26 عامًا، وسبق أن لعب لأندية الخليج والاتفاق.

وبحسب موقع “transfermarkt” المتخصص في أرقام وإحصائيات كرة القدم، فإن السالم سجل 3 أهداف في 11 مباراة في الدوري السعودي الموسم الحالي مع الفيحاء.

ويملك النصر 37 نقطة ويحتل المركز الثاني على لائحة ترتيب الدوري السعودي، بفارق 3 نقاط عن الهلال، الذي لعب مباراة أقل.