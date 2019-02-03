هل يتخلى نادي النصر السعودي عن حارسه الأسترالي براد جونز للتعاقد مع مهاجم أجنبي؟

كشفت مصادر قريبة الصلة بإدارة نادي النصر السعودي عن أنها قد تستغنى عن حارس المرمى، الأسترالي براد جونز، مقابل التعاقد مع مهاجم تدور الآن مفاوضات مكثفة تمهيدًا لضمه.

وكانت الصحف التركية قد أعلنت موافقة إدارة غلطة سراي التركي لرحيل مدافعه البرازيلي مايكون بيريرا لصالح نادي النصر، ليتم التعاقد معه بدلًا من البيروفي كريستيان راموس.

ويود مسؤولو الفريق التعاقد مع مهاجم ومدافع أجنبيين مقابل التخلي عن الحارس الأسترالي، بعد أن أثبت أن مستواه لا يفرق كثيرًا عن الحارس المحلي وليد عبدالله.

وكانت إدارة الفريق قد أتمت انتقال مهاجم الفيحاء عبدالله آل سالم، كما اقترب اللاعب أحمد الفريدي من الانتقال لصالح الرائد، إذ تبقت موافقة اللاعب فقط بعد أن وافقت إدارة النصر على عرض الرائد.