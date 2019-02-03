النجم الساحلي التونسي يعلن انتقال أمين الشرميطي إلى نادي الفيحاء السعودي

كشف نادي النجم الساحلي التونسي، عن فسخ تعاقده مع لاعب الفريق أمين الشرميطي، ليلتحق بنظيره الفيحاء السعودي.

وأصدرت إدارة الفريق بيانًا، أعلنت فيه عن قرارها (…) متمنية التوفيق لأمين الشرميطي في تجربته الجديدة.

يشار إلى أن النجم الساحلي كان استعاد الشرميطي في يوليو 2017 بعقد يمتد لموسمين، بعدما كان غادره في 2008، إلى هيرتا برلين الألماني.

وقبل نهاية عقده مع النجم الساحلي، قرَّر أمين الشرميطي خوض تجربة احترافية جديدة في السعودية عبر بوابة فريق الفيحاء.

وسبق للنجم التونسي، اللعب في الدوري السعودي بقميص اتحاد جدة.