تقارير: خورخي فوساتي يقترب من قيادة النادي الأهلي السعودي 

كشفت تقارير صحفية أن المدرب الأوروغوياني الشهير خورخي فوساتي دخل في دائرة اهتمامات إدارة النادي الأهلي السعودي للتعاقد معه، خلفًا للمدرب الأرجنتيني الحالي بابلو غويدي.

وبحسب ما نقلت صحيفة “عكاظ”، فإن خبرات المدرب في الكرة السعودية ومنطقة الخليج بصفة عامة هي ما دعا الإدارة الأهلاوية للاهتمام بخدماته.

ويملك فوساتي، البالغ من العمر 57 عامًا، سيرة ذاتية مميزة، حيث سبق له تدريب نادي الشباب السعودي عام 2010، وحصل على المركز الرابع في الدوري، ووصل إلى نصف نهائي بطولة دوري أبطال آسيا.

وينضم فوساتي إلى كل من الهولندي مارتن يول، والتشيلي خوسيه لويس سييرا، المطلوبين أيضًا في الأهلي، لخلافة الأرجنتيني بابلو غويدي.

وتسعى إدارة عبدالله بترجي لتعيين مدرب صاحب خبرات أفضل من المدرب غويدي، الذي لم ينجح في تحقيق طموحات الجماهير الأهلاوية، لتشير التقارير الإعلامية إلى اقتراب الراقي من التعاقد مع المدرب الهولندي مارتن يول.

وكان برنامج “الوقت الأصلي”، المذاع على القناة السعودية، أكد أن “يول” دخل أيضا في دائرة الترشيحات لتدريب الأهلي خلال الفترة المقبلة، مع توقعات بقرب إقالة المدرب الأرجنتيني غويدي.