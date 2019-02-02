عبدالله الخيبري يرتدي قميص نادي النصر السعودي رسميًا لمدة 3 سنوات

أعلنت إدارة نادي النصر السعودي رسميًا عن حصولها على توقيع نجم المنتخب السعودي ونادي الشباب، عبدالله الخيبري، بعقد يمتد لثلاث سنوات.

كما أنهت إدارة النادي إجراءات شراء المدة المتبقية من عقده مع نادي الشباب، ليتمكن النادي بذلك من تسجيله رسميًا في كشوفات الفريق، وفقًا لما ذكره النادي عبر حسابه الرسمي على تويتر.

وكان مجلس إدارة نادي الشباب قد أعلن، يوم الجمعة، عن انتقال عبدالله الخيبري، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، إلى نادي النصر.

أنهت إدارة نادي ⁧#النصر⁩ رسمياً التوقيع مع نجم المنتخب السعودي ونادي الشباب الكابتن عبدالله الخيبري بعقد يمتد لثلاث سنوات .

كما أنهت إدارة النادي إجراءات شراء المدة المتبقية من عقده مع نادي الشباب ليتمكن النادي بذلك من تسجيله رسمياً في كشوفات الفريق .

⁧#عبدالله_الخيبري_عالمي pic.twitter.com/nt8B6iOZb4 — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) February 2, 2019

وقال نادي الشباب في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” : وافقت إدارة نادي الشباب على بيع المدة المتبقية من عقد اللاعب عبدالله الخيبري لمصلحة نادي النصر، متمنية للاعب التوفيق في مسيرته المقبلة.

وانضم الخيبري “22 عامًا” إلى قائمة الفريق الأول لنادي الشباب في 2017، وخاض مع الفريق 32 مباراة، وشارك لاعب خط الوسط مع المنتخب السعودي الأول في 8 مباريات، وتواجد ضمن قائمة الأخضر التي شاركت بكأس العالم 2018 في ورسيا، وضمه المدرب الأرجنتيني بيتزي إلى قائمة كأس آسيا، لكن الإصابة حرمته من التواجد في البطولة.