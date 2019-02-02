أهداف مباراة النصر والتعاون.. 2-1 لـ”سكري القصيم” (فيديو)

سجل نيلدون بيترولينا الهدف الأول لفريق التعاون في شباك نظيره النصر، في المباراة التي تجمع الفريقين، مساء السبت، على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، في إطار منافسات الجولة الـ18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ولم يعرف الفريق النصراوي الانتصار على فريق التعاون في ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية منذ 1555 يومًا حيث يعود آخر انتصار للفريق العاصمي إلى يوم الـ30 من أكتوبر عام 2014، وكان بهدف يتيم أحرزه حسن الراهب مهاجم النصر السابق والشباب الحالي.

الهدف الأول لنادي التعاون سجله اللاعب نيلدو في الدقيقة 17

التعاون 1 : 0 النصر ⁧#التعاون_النصر⁩

⁧#دوري_كاس_الامير_محمد_بن_سلمان⁩

⁧#دوري_بلس⁩ pic.twitter.com/x39LqKfgah — دوري بلس (@dawriplusksa) February 2, 2019

الهدف الثاني لنادي التعاون سجله اللاعب ليندر توامبا في الدقيقة 33.

https://twitter.com/fastergoal20/status/1091755344005603329

وفي الدقيقة 40 قلص جوليانو النتيجة للنصر بهدف أول.

الهدف الأول لنادي النصر سجله اللاعب جوليانو في الدقيقة 40

التعاون 2 : 1 النصر ⁧#التعاون_النصر⁩

⁧#دوري_كاس_الامير_محمد_بن_سلمان⁩

⁧#دوري_بلس⁩ pic.twitter.com/BC1o9xG2nW — دوري بلس (@dawriplusksa) February 2, 2019

وعانى “العالمي” كثيرًا في المواسم الأخيرة خلال زيارته بريدة لمواجهة التعاون حيث خسر مواجهتين من آخر ثلاث له في بريدة وتعادل في واحدة، وإجماليًا خاض النصر 8 مواجهات أمام التعاون في بريدة انتصر في 3 وتعادل 3 وخسر 2.

ويخشى النصر الذي يحتل المركز الثاني خلف الهلال المتصدر برصيد 37 نقطة أن يتسبب الفريق القصيمي في تعطيل مطاردته لجاره وغريمه في حال تعثره اليوم، في حين يحتل التعاون المركز السادس برصيد 26 نقطة.

وحقق النصر الانتصار في مواجهة الدور الأول في الرياض بهدف وحيد أحرزه هدافه المغربي عبدالرزاق حمدالله الذي سيغيب عن مواجهة اليوم بسبب الإيقاف، وسيزج البرتغالي روي فيتوريا مدرب الفريق العاصمي بالمهاجم محمد السهلاوي بديلاً للمغربي، خصوصًا أن السهلاوي هو الهداف التاريخي لمواجهات النصر والتعاون في دوري المحترفين برصيد 7 أهداف.