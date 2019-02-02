النادي الأهلي يقتنص فوزًا ثمينًا من الباطن في الدوري السعودي (فيديو)

حقق فريق الأهلي فوزًا ثمينًا على مضيفه الباطن 2-1 في المباراة التي جمعتهما، اليوم السبت، على ملعب الأخير ضمن الجولة الـ18 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

النتيجة رفعت رصيد الأهلي إلى 33 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد الباطن عند 18 نقطة في المركز الثاني عشر من جدول ترتيب المنافسة.

سجل للأهلي سلمان المؤشر “30”، وعبد الفتاح عسيري “54”، وللباطن البرازيلي جونثان بتينس “41”، في حين أهدر له الغيني إسماعيل بانغور ركلة جزاء في الشوط الأول.

افتتاح التسجيل كان عن طريق الضيوف بوساطة سلمان المؤشر عند الدقيقة 30 مستفيدًا من تمريرة زميله ديغانيني تافاريس، قبل أن يتمكن الباطن من العودة بهدف التعادل عن طريق البرازيلي جوناثان بيتنس عند الدقيقة 41.

ومع بداية الشوط الثاني كثف الأهلي من هجماته على مرمى الباطن بهدف إحراز هدف التقدم، وكان له ما أراد بوساطة عبد الفتاح عسيري، الذي استفاد من الكرة المرتدة من الحارس البرازيلي إدريانو فاتشيني عند الدقيقة 54.

وسيحل الأهلي ضيفًا على الحزم الخميس المقبل، بينما يستضيف الباطن نظيره الهلال الجمعة، ضمن الجولة الـ19 من الدوري المحلي.