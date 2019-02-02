أهداف مباراة الباطن والأهلي.. 2-1 لـ”الراقي” (فيديو)

أهداف مباراة الباطن والأهلي.. 2-1 لـ”الراقي” (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

سجل سلمان المؤشر الهدف الأول لفريق الأهلي في شباك نظيره الباطن، في المباراة التي تجمعهما، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل النادي الأهلي المركز الرابع بجدول ترتيب فرق بطولة دوري المحترفين السعودي برصيد 30 نقطة، بينما الباطن بالمركز الثاني عشر برصيد 18 نقطة.

هدف التعادل لنادي الباطن سجله اللاعب جوناثان بينيتيس في الدقيقة 41.

الهدف الثاني للنادي الأهلي سجله اللاعب عبدالفتاح عسيري في الدقيقة 54.

ويسعى نادي أهلي جدة لمواصلة مشواره في المربع الذهبي، حيث فاز في المباراة الماضية على التعاون بصعوبة بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة.

وتقابل فريقا الباطن والأهلي في 5 مواجهات سابقة بتاريخ الدوري السعودي للمحترفين، انتهت 4 مواجهات منها بفوز “الراقي”، بينما حسم التعادل مواجهة واحدة.

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