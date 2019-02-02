أهداف مباراة الباطن والأهلي.. 2-1 لـ”الراقي” (فيديو)

سجل سلمان المؤشر الهدف الأول لفريق الأهلي في شباك نظيره الباطن، في المباراة التي تجمعهما، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل النادي الأهلي المركز الرابع بجدول ترتيب فرق بطولة دوري المحترفين السعودي برصيد 30 نقطة، بينما الباطن بالمركز الثاني عشر برصيد 18 نقطة.

الهدف الأول لنادي #الأهلي سجله اللاعب سلمان المؤشر في الدقيقة 30

الباطن 0 : 1 الأهلي#الباطن_الاهلي#دوري_بلس pic.twitter.com/TRdMMW63X1 — دوري بلس (@dawriplusksa) February 2, 2019

هدف التعادل لنادي الباطن سجله اللاعب جوناثان بينيتيس في الدقيقة 41.

الهدف الأول لنادي #الباطن سجله اللاعب جوناثان بينيتيس في الدقيقة 41

الباطن 1 : 1 الأهلي#الباطن_الاهلي#دوري_بلس pic.twitter.com/DNUTmxlC8V — دوري بلس (@dawriplusksa) February 2, 2019

الهدف الثاني للنادي الأهلي سجله اللاعب عبدالفتاح عسيري في الدقيقة 54.

الهدف الثاني لنادي #الأهلي سجله اللاعب عبدالفتاح عسيري في الدقيقة 54

الباطن 1 : 2 الأهلي#الباطن_الاهلي#دوري_بلس pic.twitter.com/qqJiSJhrv6 — دوري بلس (@dawriplusksa) February 2, 2019

ويسعى نادي أهلي جدة لمواصلة مشواره في المربع الذهبي، حيث فاز في المباراة الماضية على التعاون بصعوبة بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة.

وتقابل فريقا الباطن والأهلي في 5 مواجهات سابقة بتاريخ الدوري السعودي للمحترفين، انتهت 4 مواجهات منها بفوز “الراقي”، بينما حسم التعادل مواجهة واحدة.