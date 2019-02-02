نادي الفيحاء السعودي يعلن رسميًا إقالة المدرب الصربي موسلين

أعلن مجلس إدارة نادي الفيحاء السعودي، رسميًا، إقالة المدير الفني للفريق الصربي سلافوليوب موسلين، وذلك بعد تدني المستوى الفني للفريق وعدم الظهور بالمستويات التي تليق باسم ومكانة النادي.

وخسر الفيحاء من القادسية، اليوم السبت، بهدفين دون رد في الدوري السعودي.

وبدأ الفيحاء الموسم الحالي تحت قيادة الأرجنتيني جوستافو كوستاس، ولكنه تلقى 4 هزائم وفاز في لقاء واحد بمنافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، لتُقرر الإدارة إقالته والتعاقد مع موسلين.

???? | مجلس إدارة نادي #الفيحاء يقرر إقالة المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم "الصربي" السيد سلافوليوب موسلين..https://t.co/vS8zc389bO pic.twitter.com/9GepaGMKnP — نادي الفيحاء السعودي (@Alfaihaclub) February 2, 2019

واستعاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء نغمة النتائج الإيجابية مع موسلين، حيث تعادل مع النصر، وتغلب على الاتحاد، ثم تعادل مع الحزم بهدف لكل فريق، وكرر النتيجة ذاتها أمام النادي الأهلي.

وغابت الانتصارات عن الفيحاء مع موسلين بعد ذلك في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث اكتفى بتحقيق فوز وحيد بثلاثية دون رد على حساب أُحد خلال آخر 7 مباريات.

وفي آخر 7 مواجهات للفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، خسر أمام الباطن، التعاون، الفيصلي، الشباب، والهلال، بالإضافة إلى الهزيمة بثنائية دون رد أمام القادسية اليوم.

وتجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء عند 15 نقطة في المركز الـ14 بجدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.