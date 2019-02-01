هل ينتقل يونس بلهندة إلى نادي الاتحاد أم الهلال في الميركاتو الشتوي؟ 

تضاربت التقارير الصحفية التركية بشأن صفقة انتقال المغربي يونس بلهندة لصالح أحد الأندية السعودية، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وذكرت صحيفة “فوتبول آرينا” التركية أن إدارة غالاطة سراي قد وافقت على رحيل بلهندة إلى نادي الهلال نظير 9 ملايين يورو.

ولكن يبدو أن الأمر اختلط على الصحيفة بشأن النادي السعودي، إذ إن الاتحاد هو من يفاوض اللاعب وليس الهلال، حيث اكتفى “الزعيم” بأجانبه.

وذكرت الصحيفة أن الهلال اتفق مع النادي التركي على نقل اللاعب لصفوفه عقب انتهاء الموسم الرياضي الحالي نظير 9 ملايين يورو.

يذكر أن الهلال أتم محترفيه الثمانية، وهم: العُماني علي الحبسي، والإسباني بوتيا، والبيروفي كاريلو، والبرازيلي إدواردو، والفرنسي غوميز، والإيطالي جيوفينكو، والإسباني سوريانو، والأسترالي ديجينيك.

فيما ذكرت تقارير صحفية سعودية أن بلهندة سيتّجه إلى المملكة العربية السعودية خلال الأيام القليلة المقبلة لإجراء الفحوصات الطبية وتوقيع العقد بشكل رسمي مع “النمور”.

ويسعى الاتحاد إلى تدعيم صفوفه من أجل تفادي شبح الهبوط من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث ظهر خلال النسخة الحالية بأسوأ مستوياته لأول مرة في تاريخ مشاركاته في المنافسة.

ويحتل اتحاد جدة المركز الخامس عشر في ترتيب جدول المسابقة برصيد 10 نقاط.