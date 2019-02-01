الشباب السعودي يوافق رسميًا على بيع المدة المتبقية من عقد عبدالله الخيبري إلى نادي النصر

أعلن نادي الشباب السعودي رسميًا موافقته على بيع المدة المتبقية من عقد اللاعب عبدالله الخيبري لمصلحة نادي النصر.

وعبَّر نادي الشباب من خلال حسابه الرسمي على “تويتر”، عن تمنياته للاعب بالتوفيق في مسيرته المقبلة.

ويأتي التعاقد مع اللاعب بعد دخوله فترة الأشهر الستة الأخيرة التي تخوَّله التوقيع لأي نادٍ دون الرجوع لناديه الأصلي.

وافقت إدارة نادي #الشباب على بيع المدة المتبقية من عقد اللاعب عبدالله الخيبري لمصلحة نادي #النصر، متمنية للاعب التوفيق في مسيرته المقبلة — نادي الشباب السعودي (@AlShababSaudiFC) February 1, 2019

وكان نادي الشباب قد أعلن توقف مفاوضاته مع الخيبري إثر رفضه كافة العروض المقدَّمة من إدارة النادي بعد أن استنفدت كافة السبل في إقناعه.

وأكدت إدارة نادي الشباب أن اللاعب عبدالله الخيبري أصبح خارج الحسابات الفنية، ولن يتم الاعتماد عليه في الفريق الأول خلال المدة المتبقية من عقده، قبل أن توافق على انتقاله إلى العالمي رسميًا.

ونجحت كافة أندية دوري الأمير محمد بن سلمان -باستثناء النصر- في إبرام صفقات ما بين شراء عقود أو إعارة في الميركاتو الشتوي لتدعيم الصفوف، كان نجمها الأول بلا منازع فريق الاتحاد الذي يصارع للهروب من مؤخرة الترتيب في منعطف تاريخي لعميد الأندية السعودية.