نادي الهلال السعودي يعلن ضم هتان باهبري من الشباب (فيديو وصور)

أعلن نادي الهلال السعودي تعاقده رسميًا مع المهاجم هتان باهبري لاعب الشباب خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ونشر نادي الهلال فيديو ترحيبًا باللاعب الجديد بعنوان “هتان هلالي”.

ولم يكشف النادي العاصمي عن التفاصيل المالية للصفقة، إلا أنها كشفت مدة عقد اللاعب الذي يمتد إلى ثلاثة مواسم مقبلة بداية من الفترة الشتوية الجارية.

وتكفل الأمير الوليد بن طلال بتكاليف الصفقة.

يذكر أن هتان باهبري أعلن أنه سيغادر النادي خلال الوقت الحالي وليس في نهاية عقده من أجل تحقيق الاستفادة من المدة المتبقية في عقده وليستفيد الشباب ماديًا.

وغرد باهبري على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويترقائلًا: “إلى جمهور الشباب الغالي .. وإلى كل شبابي غمرني بدعمه وتشجيعه لقد أبلغت إدارة النادي اليوم وبشكل نهائي رغبتي في عدم التجديد لنادي الشباب وكذلك رغبتي في خوض تجربة احترافية جديدة ، ولن أنسى أفضال هذا النادي العريق عليا”.