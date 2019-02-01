مباراة الهلال والفتح.. الزعيم يتطلع لبداية مثالية تحت قيادة زوران ماميتش

سيسعى الهلال لبداية مظفرة مع مدربه الجديد زوران ماميتش، عندما يستضيف الفتح، في الدوري السعودي للمحترفين، يوم الإثنين المقبل.

وفسخ حامل اللقب تعاقده مع المدرب البرتغالي جورج جيسوس واتفق مع الكرواتي ماميتش، الذي رحل عن العين الإماراتي بعدما قاده إلى المركز الثاني في كأس العالم للأندية في ديسمبر الماضي.

وجاء رحيل جيسوس بعد قراره بعدم رغبته في الاستمرار في الموسم المقبل مع الهلال.

وأكد الهلال أن منافسات دوري أبطال آسيا، التي تقام على مدار العام الميلادي، تمتد إلى الموسم المقبل؛ “ما دعا الإدارة للسعي نحو التعاقد مع جهاز فني جديد يقود الفريق مع بداية مشواره في البطولة الآسيوية”.

ويتصدر الهلال المسابقة برصيد 40 نقطة، متقدمًا بـ 3 نقاط عن النصر و7 نقاط عن الشباب.

ولم يفز الفتح على الهلال منذ ديسمبر 2012، وهو الموسم الذي شهد فوزه المفاجئ باللقب.

ويحتل الفتح المركز التاسع وله 22 نقطة، لكنه لم ينتصر سوى مرة واحدة في آخر 5 مباريات حصد خلالها 6 نقاط.

موعد المباراة والقنوات الناقلة:

وتقام مباراة الهلال والفتح يوم الإثنين، الساعة 18:20 بتوقيت مكة المكرمة، 17:20 بتوقيت القاهرة.

وتنقل المباراة على قناتي KSA Sports 1 HD وDawri Plus 1 HD.

وسيأمل النصر في التساوي برصيد النقاط مع المتصدر، عندما يحل موعد مباراة غريمه، يوم الإثنين المقبل، حيث سيخوض مواجهة محفوفة بالمخاطر أمام التعاون المتعثر في الفترة الأخيرة، غدًا السبت.

وبعد 4 انتصارات متتالية، لم يفز التعاون في آخر 5 مباريات وحصد خلالها نقطتين فقط.

ويلعب الباطن ضد الأهلي، الذي تعاقد مع الروماني نيكولاي ستانسيو مؤخرًا، غدًا السبت، فيما سيلعب القادسية ضد الفيحاء والفيصلي ضد الحزم وأُحد ضد الاتفاق، يوم الأحد.

ويحل الرائد ضيفًا على الشباب، يوم الإثنين، ويلعب الوحدة ضد الاتحاد.