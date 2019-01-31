رسميًا.. نادي الوحدة السعودي يضم التونسي عصام الجبالي (صورة)

أعلن نادي الوحدة السعودي، اليوم الخميس، رسميًا، تعاقده مع الدولي التونسي عصام الجبالي، في سوق الانتقالات الشتوية الحالي، بعقد يمتد لموسمين ونصف الموسم.

ووفق الحساب الرسمي للوحدة في موقع “تويتر”، فإن التونسي عصام الجبالي، لاعب روزنبورغ النرويجي، وقّع عقود انتقاله إلى الوحدة، عقب اجتيازه الكشف الطبي بنجاح.

يشار إلى أن الوحدة يحتل المركز الخامس في الدوري السعودي للمحترفين، ويملك 28 نقطة بعد مرور 17 جولة.

وسبق أن لعب الجبالي، البالغ من العمر 27 عامًا، لأندية النجم الساحلي والترجي الجرجيسي وإيلفسبورغ وفارنامو السويديين.

وبحسب موقع “transfermarkt” المتخصص في إحصائيات وأرقام كرة القدم، فإن الجبالي سجل 23 هدفًا في 65 مباراة مع إيلفسبورغ، و6 أهداف في 65 مباراة مع النجم، و11 هدفًا في 45 مباراة مع فارنامو و5 أهداف في 13 مباراة مع روزنبورغ.