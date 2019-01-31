محاولة من نادي النصر السعودي لحسم التعاقد مع عبدالله الخيبري في الميركاتو الشتوي

كشفت تقارير صحفية سعودية، أن إدارة نادي النصر السعودي، ستسعى خلال الساعات القليلة المقبلة لتكثيف اتصالاتها مع رئيس نادي الشباب خالد البلطان من أجل شراء المدة المتبقية من عقد لاعب الوسط عبدالله الخيبري.

وحسب صحيفة الرياض السعودية، إدارة النصر قد وقعت مع اللاعب الأسبوع الماضي بعد دخوله ستة الأشهر الأخيرة من عقده دون أن تتفق مع إدارة ناديه.

ويرغب النصر في التعاقد مع اللاعب هذا الشتاء بدلًا من الانتظار للصيف المقبل.

وكان عبدالله الخيبري، رفض محاولات الشباب كافة لتجديد عقده حيث أعلن رغبته في الرحيل.

ومن المتوقع أن توافق إدارة الشباب على التفاوض ماديًّا مع النصر قبل أن يرحل اللاعب نهاية الموسم الجاري دون أي استفادة مادية للشباب.