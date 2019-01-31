6 أسباب وراء إقالة جيسوس من تدريب نادي الهلال السعودي وتعيين زوران

أعلن الهلال متصدر الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم اليوم الأربعاء، عن انفصاله عن المدرب البرتغالي جورج جيسوس بالتراضي وتعيين الكرواتي زوران ماميتش مدربًا جديدًا.

وقال الهلال في بيان بحسابه على تويتر “قرَّرت إدارة النادي مساء اليوم الأربعاء، إنهاء التعاقد مع مدير الجهاز الفني البرتغالي جورج جيسوس بالتراضي بين الطرفين نظرًا لعدم رغبته في الاستمرار في الموسم المقبل”.

وأضاف “وعلى صعيد متصل، أنهى مجلس الإدارة إجراءات التعاقد مع طاقم فني تدريبي بقيادة الكرواتي زوران ماميتش ليتولى مهمة تدريب الفريق الأول لمدة عام ونصف العام”.

وأكد الهلال أن منافسات دوري أبطال آسيا، التي تقام على مدار العام الميلادي، تمتد إلى الموسم المقبل “ما دعا الإدارة للسعي نحو التعاقد مع جهاز فني جديد يقود الفريق مع بداية مشواره في البطولة الآسيوية”.

وانفصل ماميتش (47 عامًا)، الذي سبق له تدريب النصر غريم الهلال التقليدي، عن العين الإماراتي الثلاثاء بعد حوالي عامين مع النادي، وقاد المدرب الكرواتي الفريق لثنائية الدوري وكأس رئيس الإمارات الموسم الماضي، إضافة لنهائي كأس العالم للأندية في ديسمبر/ كانون الأول حيث خسر أمام ريال مدريد.

وصنع ماميتش اسمه مع دينامو زغرب حين قاده للفوز بالدوري الكرواتي ثلاث مرات متتالية في 2014 و2015 و2016 قبل أن ينتقل لقيادة النصر لفترة قصيرة في 2016-2017.

ويتصدر الهلال ترتيب الدوري السعودي بفارق ثلاث نقاط عن النصر.

أسباب إقالة جيسوس

وتساءل متابعون عن سبب إقالة جيسوس، الذي يقدم مشوارًا مميزًا مع نادي الهلال، ويتصدر مسابقة الدوري المحلي، بخلاف كونه واحدًا من أهم المدربين الذين مروا على الدوري السعودي.

وحسب صحيفة الرياضية السعودية، فهناك 6 أسباب لإقالة جيسيوس هي: “عدم ارتياح اللاعبين، وعدم استفادته من جميع اللاعبين والاعتماد على 13 لاعبًا فقط، من قائمة الفريق، والإصرار على المشاركة بالأساسيين، وفقد التركيز في الشوط الثاني والأداء الباهت في بعض المباريات.

وقال الهلال في بيان إقالة جيسوس، إن سبب الإقالة هو عدم رغبة المدرب في البقاء موسمًا جديدًا مع النادي.