رسميًا.. نادي الهلال السعودي يجدد عقد محمد البريك إلى 3 أعوام مقبلة (صور)

أعلن نادي الهلال السعودي، رسميًا تمديد عقد مدافع الفريق محمد البريك إلى مدة 3 أعوام مقبلة، ليبقى حتى 2022.

وشارك البريك أساسيًا في تشكيلة المنتخب السعودي الأول التي شاركت في نهائيات كأس العالم في روسيا، وكأس آسيا 2019 في الإمارات.

وسبق أن جددت إدارة النادي عقد البريك لذات المدة في سبتمبر 2016، حيث بدأ اللاعب مشواره في النادي العاصمي العام 2009 مع فريق الشباب بعد ذلك للفريق الأول في العام 2014، وتمت إعارته موسم 2015 إلى نادي الرائد.