حقيقة اقتراب مارتن يول من تدريب النادي الأهلي السعودي

نفت مصادر قريبة من النادي الأهلي، الأنباء التي أشارت لتقديم الإدارة عرضًا للهولندي مارتن يول لتدريب الفريق بدلًا من الأرجنتيني غويدي.

وقالت تلك المصادر إن الإدارة حتى الآن لا تنوي إقالة الأرجنتيني وأنها تمنحه الدعم الكامل.

وكانت تقارير قد راجت بأن الأهلي قد أرسل عروضًا لكل من الهولندي مارتن يول والتشيلي لويس سييرا مدرب الاتحاد السابق.

وينفرد الهلال بصدارة ترتيب الدوري السعودي برصيد 40 نقطة، ويأتي خلفه النصر بفارق ثلاث نقاط.

وحقق الأهلي الفوز في آخر مباراتين، بعدما فشل في الفوز قبلها بخمس مباريات بتعادلين وثلاث هزائم.