تورونتو يتمسك بالإيطالي جيوفينكو ويغلق الباب أمام نادي الهلال السعودي

أعلن نادي تورونتو المنافس في الدوري الأمريكي تمسكه بلاعبه الإيطالي سيباستيان جيوفينكو، في ظل المفاوضات المستمرة مع وكيل أعمال اللاعب الذي تلقّى عرضًا من نادي الهلال السعودي.

وتقدم تورونتو بعرض في محاولة للاحتفاظ بلاعب يوفنتوس السابق، الذي ينتهي عقده الحالي في نهاية الموسم ويتصدر قائمة لاعبي الدوري في الراتب السنوي بقدر 7.115 مليون دولار وهو رقم ضخم لكن لا يرضي وكيل أعمال اللاعب.

وقال بيل مانينغ، رئيس تورونتو في مقابلة مع صحيفة “ذا ستار”: “تحدثنا مع وكيل أعمال جيوفينكو. المحادثات مستمرة يوميًّا”.

ويأمل رئيس تورونتو في التوصل لاتفاق سريع مع وكيل أعمال اللاعب للإبقاء عليه في صفوف النادي، رغم تلقيه عرضًا من الهلال الساعي لضمه.

ويخشى تورونتو في أن يرحل جيوفينكو أيضًا بعد الإسباني فيكتور فاسكويز، الذي انتقل أخيرًا إلى العربي القطري.

وخلال أربعة مواسم مع تورونتو سجل جيوفينكو البالغ عمره 32 عامًا 68 هدفًا وصنع 52 في 114 مباراة، وحصل على لقب أفضل لاعب في موسمه الأول 2015 عندما سجل 22 هدفًا وصنع 16.

وسجل في الموسم الماضي 13 هدفًا وصنع 15 في 28 مباراة، إذ عانى تورونتو من تراجع في الأداء.

جيوفينكو من ناشئي يوفنتوس، ولعب سابقًا للبيانكونيري بالإضافة لإمبولي وبارما في الدوري الإيطالي.

ويضم الهلال السعودي بين قائمته من المحترفين العماني علي الحبسي، والأسترالي ميلوس دجينيك، والإسباني ألبرتو بوتيا، والإماراتي عمر عبد الرحمن “عموري”، والبيروفي أندريا كاريو، والفرنسي بافيتيمي غوميز، والبرازيلي كارلوس إدواردو، والإسباني جوناثان سوريانو، والفنزويلي جيلمين ريفاس.

ويحق لكل نادٍ في الدوري السعودي امتلاك 8 محترفين كحد أقصى.