سعود آل سويلم يشن هجومًا حادًا على قصي الفواز رئيس الاتحاد السعودي ويصفه بالفاشل‎ (صور)

شنّ سعود آل سويلم رئيس نادي النصر هجومًا حادًا على قصي الفوز رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ووصفه بالفاشل.

وقال آل سويلم على حسابه في موقع “تويتر” بعد فوز النصر 4/0 على أحد: “مبروك لجماهير النصر هذا الانتصار، الذي أتى رغم الأخطاء التحكيمية الفاضحة، وقد قدمنا على إثرها احتجاجًا، ولكن: ليس لدينا أي ثقة في اتحاد يقوده قصي الفواز، ليس لدينا ثقة في لجنة الانضباط، والتي قد تكون صورية مثل لجنة المسابقات”.

وأضاف “العبث الحقيقي الذي يقوده قصي الفواز اليوم باتحاده الإداري الضعيف وتخبطاته العملية العديدة لا تدل على أن من يدير الاتحاد إلا رجل فاشل إداريًًا وعمليًا والشواهد كثيرة”.

وأردف آل سويلم “تم إعفاء مارك كلاتنبيرغ منذ عدة أشهر ولكن لم يستطيع الاتحاد السعودي توفير بديل بسبب الفشل، بل المصيبة أنه تم تكليفه بمهام أخرى، ويخرج رئيس الاتحاد بتصريح هزيل بأن إيجاد بديل يتطلب الجهد والعلاقات”.

وواصل “رئيس لجنة الانضباط إعفاؤه اليوم ليس إلا محاولة لتغطية الفشل، هل هو من يصدر القرارات ولجنته أم الأخ قصي على غرار فضيحة لجنة المسابقات؟! شاهدنا تصاريح متشابهة صدرت عليها عقوبات وأخرى لم تصدر؟ من يترجم له؟ ومن يزوده بذلك؟

وأكمل آل سويلم هجومه وكتب “ماذا قدم قصي الفواز لاتحاد الكرة؟ غير الفشل في إدارة الدوري؟ والفشل في إدارة المنتخب؟ والفشل في إدارة الاتحاد؟ ونجح في تحقيق كل خطوات الفشل”.

وختم “أتمنى من أخي قصي الفواز أن يملك الجرأة في تقديم استقالته، فهي الحسنة الوحيدة التي قد تكون له في الجانب الرياضي، فقد أظهرت من يعمل تحت مظلتك بأنه مجرد تكملة عدد ومايحزن أن البعض له تاريخ عريق وسيتلطخ بالفشل بسبب قيادته”.

مبروك لجماهير النصر هذا الانتصار، الذي أتى رغم الأخطاء التحكيمية الفاضحة، وقد قدمنا على اثرها احتجاج، ولكن:

ليس لدينا أي ثقة في اتحاد يقوده قصي الفواز، ليس لدينا ثقة في لجنة الانضباط، والتي قد تكون صورية مثل لجنة المسابقات. — سعود آل سويلم (@SSuwailm) ٢٨ يناير ٢٠١٩

العبث الحقيقي الذي يقوده قصي الفواز اليوم بإتحاده الاداري الضعيف وتخبطاته العملية العديدة لا تدل على أن من يدير الاتحاد إلا رجل فاشل ادارياً وعملياً والشواهد كثيرة . — سعود آل سويلم (@SSuwailm) ٢٨ يناير ٢٠١٩

تم إعفاء مارك كلاتنبيرغ منذ عدة أشهر ولكن لم يستطيع الاتحاد السعودي توفير بديل بسبب الفشل، بل المصيبة أنه تم تكليفه بمهام أخرى، ويخرج رئيس الاتحاد بتصريح هزيل بأن ايجاد بديل يتطلب الجهد والعلاقات. — سعود آل سويلم (@SSuwailm) ٢٨ يناير ٢٠١٩

رئيس لجنة الانضباط إعفاؤه اليوم ليس إلا محاولة لتغطية الفشل، هل هو من يصدر القرارات ولجنته أم الأخ قصي على غرار فضيحة لجنة المسابقات؟! شاهدنا تصاريح متشابهه صدرت عليها عقوبات وأخرى لم تصدر؟ من يترجم له؟ ومن يزوده بذلك؟ — سعود آل سويلم (@SSuwailm) ٢٨ يناير ٢٠١٩

ماذا قدم قصي الفواز لاتحاد الكرة؟ غير الفشل في ادارة الدوري؟ والفشل في ادارة المنتخب؟ والفشل في ادارة الاتحاد؟ ونجح في تحقيق كل خطوات الفشل. — سعود آل سويلم (@SSuwailm) ٢٨ يناير ٢٠١٩